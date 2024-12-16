Минобороны модернизирует систему военных вузов
Минобороны России планирует обновить содержание военно-учетных специальностей и модернизировать систему военных вузов, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.
— Обновить перечень и содержание военно-учетных специальностей и образовательных программ, — сказал он.
Белоусов подчеркнул, что для успешного применения перспективных систем вооружения и эффективного ведения боевых действий в будущем войскам необходимы специалисты с новыми военными специальностями.
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