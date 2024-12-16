В Дербышках образовалась шестикилометровая пробка

Фото: Динар Фатыхов

В Казани, в районе Дербышек, образовалась пробка протяженностью в 6,66 км. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карты».

Согласно картам, пробка начинается в районе Научного городка и заканчивается примерно у Троицкой Ноксы по Сибирскому тракту. Самый сильный затор на отрезке дороги от ул. Советской до ул. Парковой.

В целом по Казани пробки оцениваются в 7 баллов из 10 возможных, ситуация на дорогах оценивается как серьезная, но не критическая.



Дарья Пузикова