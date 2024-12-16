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В Дербышках образовалась шестикилометровая пробка

08:39, 16.12.2024
В Дербышках образовалась шестикилометровая пробка
Фото: Динар Фатыхов

В Казани, в районе Дербышек, образовалась пробка протяженностью в 6,66 км. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карты».

скриншот с сайта Яндекс.карты

Согласно картам, пробка начинается в районе Научного городка и заканчивается примерно у Троицкой Ноксы по Сибирскому тракту. Самый сильный затор на отрезке дороги от ул. Советской до ул. Парковой.

В целом по Казани пробки оцениваются в 7 баллов из 10 возможных, ситуация на дорогах оценивается как серьезная, но не критическая.

Дарья Пузикова

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