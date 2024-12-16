МУП «Водоканал» не выдавало разрешения на выполнение работ на аварийном трубопроводе в Юдино

Трубопровод на балансе «Водоканала» не состоит и им не обслуживается

В результате самовольных работ на трубопроводе, который проходит по территории индивидуального жилого дома в Юдино, без воды остались более полутора десятков частных домов.

Пресс-служба МУП «Водоканал» сообщает, что в результате обследования сетей водоснабжения выяснилось: ремонтные работы начал житель дома №104 по улице Новороссийской, в итоге прекратилось водоснабжение 16 частных домов по улице Ново-Юдинской.

— Аварийный трубопровод, на котором выполнялись работы, на балансе МУП «Водоканал» не состоит и предприятием не обслуживается. Информации о точном расположении данной трубы также не имеется. Никаких разрешений на выполнение работ на данном водопроводе предприятие не выдавало, — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время специалистами предприятия ведутся подготовительные работы по восстановлению водоснабжения. Несмотря на то, что трубы на балансе МУП «Водоканал» не состоят, компания относится с пониманием к потребностям жителей и делает все возможное, чтобы оказать помощь.

Реклама. МУП «Водоканал»