Руслан Корников назначен на должность военного комиссара Альметьевска

С 9 декабря Руслан Корников назначен на должность военного комиссара Альметьевска и Альметьевского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

О назначении сегодня объявила руководитель исполкома Гюзель Хабутдинова на общегородской планерке.



В 1993 году Корников окончил высшее военное строительное командное училище. Проходил службу в звании офицера в Кемеровской области, в районе Барнаула. Затем долгое время служил в Бийске и Абакане. Завершил службу в Новосибирске.



С 2012 года работал в системе военных комиссариатов. В последние годы занимал должность военного комиссара Бийска, а также Бийского и Солтонского районов Алтайского края. В запасе — подполковник.



Дарья Пузикова