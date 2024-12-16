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Руслан Корников назначен на должность военного комиссара Альметьевска

13:57, 16.12.2024
Руслан Корников назначен на должность военного комиссара Альметьевска
Фото: предоставлено пресс-службой Альметьевского района

С 9 декабря Руслан Корников назначен на должность военного комиссара Альметьевска и Альметьевского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

О назначении сегодня объявила руководитель исполкома Гюзель Хабутдинова на общегородской планерке.

В 1993 году Корников окончил высшее военное строительное командное училище. Проходил службу в звании офицера в Кемеровской области, в районе Барнаула. Затем долгое время служил в Бийске и Абакане. Завершил службу в Новосибирске.

С 2012 года работал в системе военных комиссариатов. В последние годы занимал должность военного комиссара Бийска, а также Бийского и Солтонского районов Алтайского края. В запасе — подполковник.

Дарья Пузикова

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