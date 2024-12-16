Более миллиона обращений поступило на прямую линию с Путиным

Фото: Михаил Захаров

Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило миллион. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным, на вечер воскресенья было зарегистрировано 1 015 829 обращений. Россияне предпочитают обращаться за информацией по телефону: более 537 тыс. звонков. Также они активно используют SMS-сообщения: более 255 тыс. Кроме того, 25 тыс. человек обратились к президенту через мобильное приложение. А на сайте зарегистрировано почти 60 тыс. запросов.

Ранее сообщалось, что специалисты уже выявили десять основных проблем, которые волнуют граждан, и отмечают различия в их актуальности в разных регионах страны. Также он добавил, что среди тех, кто оставляет обращения, больше женщин.

Дарья Пузикова