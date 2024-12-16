Российские военные освободили поселок Елизаветовка в ДНР

Фото: Динар Фатыхов

Военные из «Южной» группы войск установили контроль над селом Елизаветовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

— В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке министерства.

Напомним, сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил об освобождении населенного пункта Шевченко, расположенного около города Красноармейска.



Дарья Пузикова