Российские военные освободили поселок Елизаветовка в ДНР
Военные из «Южной» группы войск установили контроль над селом Елизаветовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
— В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке министерства.
Напомним, сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил об освобождении населенного пункта Шевченко, расположенного около города Красноармейска.
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