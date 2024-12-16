Нижнекамская прокуратура требует у местных властей вернуть 149 Га земли

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске правоохранители требуют у местных властей вернуть 149 Га земли в собственность государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.



В результате проверок обнаружили, что администрация района зарегистрировала в госкадастре земельные участки, которые относятся к лесному фонду, и оформила на них право собственности. В результате сформировали новые территории, однако они относятся к категории ценных лесов.

Это привело к нарушению правового статуса объектов, находящихся в федеральной собственности. Они были исключены из состава земель лесного фонда без согласия собственника — Правительства России и теперь подлежат возврату.

По итогу в Нижнекамский городской суд были поданы иски с требованием вернуть 149 гектаров земли в собственность государства. В данный момент документы рассматриваются.



Дарья Пузикова