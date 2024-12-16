Кабмин поддержал законопроект о продлении программы маткапитала до 2030 года

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

— Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данный законопроект, после он будет внесен в Госдуму, — пояснил источник издания.



Ранее Госдума предложила Минтруду разрешить тратить маткапитал на образование родителей. Предлагается использовать поддержку полностью или по частям. В ГД считают, что это поможет семьям увеличить доходы и повысить благосостояние детей. Министерства и ведомства пока молчат, мнения специалистов разделились — от одобрения до возмущения.



Дарья Пузикова