Кабмин поддержал законопроект о продлении программы маткапитала до 2030 года
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.
— Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данный законопроект, после он будет внесен в Госдуму, — пояснил источник издания.
Ранее Госдума предложила Минтруду разрешить тратить маткапитал на образование родителей. Предлагается использовать поддержку полностью или по частям. В ГД считают, что это поможет семьям увеличить доходы и повысить благосостояние детей. Министерства и ведомства пока молчат, мнения специалистов разделились — от одобрения до возмущения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.