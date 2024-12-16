В Минпросвещения хотят переосмыслить термин «хакер»

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В Минпросвещения предложили переосмыслить термин «хакер» для привлечения молодежи в сферу информационной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

— Термин «хакер», сейчас часто имеющий негативную коннотацию, нужно объяснить более подробно — позитивное его значение может привлечь россиян в отрасль, — заявил замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Владимир Кикнадзе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он привел пример, что в представлении энциклопедий Великобритании и российского Сбера образ хакеров носит негативный характер:

— С изменением определения мы можем предположить, что в эту сферу деятельности может прийти больше молодых людей. Если хакер — это не так уж плохо, и его основная задача — защита, обнаружение уязвимостей и предоставление информации заинтересованным лицам для защиты не только продукта, но и общества и государства, то мы можем рассчитывать на приток молодежи в эту сферу. В учебниках, учебных пособиях. Мы же все время говорим об информационной безопасности наших обучающихся, школьников.



Кикнадзе заметил, что в настоящее время приток специалистов в сферу информационной безопасности в России может быть обусловлен исключительно высокими зарплатами и предоставлением дополнительных преимуществ.

Напомним, аналитики провели исследование и определили, какие вакансии в сфере IT будут наиболее востребованы на российском рынке труда в ближайшем будущем. Специалисты выделили несколько ключевых тенденций: увеличение объема данных и усиление значимости кибербезопасности, развитие и применение искусственного интеллекта, рост популярности облачных технологий.



Дарья Пузикова