В Казани отремонтируют тепловые сети на 32,9 млн рублей

Фото: Реальное время

В Казани предстоят масштабные работы по капитальному ремонту тепловых сетей. На эти цели филиал АО «Татэнерго» «Казанские тепловые сети» просит 32,9 млн рублей. Ремонт коснется внутриквартальных сетей на улицах Чистопольской и Фучика, а также запорной арматуры на улицах Чапаева и Тихомирнова.

После завершения работ будет проведено восстановление дорожного покрытия, тротуаров и элементов благоустройства. Соответствующий тендер находится на сайте «Госзакупки».

Работы запланированы в несколько этапов:

улица Чистопольская: капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей от тепловода №17 (квартал №71) начнется 27 июня и завершится 26 сентября 2025 года;

11-й микрорайон: капитальный ремонт внутриквартальных сетей теплоснабжения от тепловода №20 начнется 11 июля и завершится 11 октября 2025 года;

улица Чапаева: капитальный ремонт (замена) запорной арматуры в тепловой камере СК-25 магистрального тепловода №10 продлится с 13 мая по 13 июля 2025 года;

улица Тихомирнова: капитальный ремонт (замена) запорной арматуры П-1 и П-1Б на насосной станции ПНС-3 магистрального тепловода №4 начнется 20 июня и завершится 16 августа 2025 года.

В ходе работ возможно временное ограничение движения транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц.

Рената Валеева