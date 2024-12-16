Газовая безопасность: «Покраска фасада может и подождать, а людей мы не вернем»

В исполкоме Казани заявили о необходимости включить в программу капремонта мероприятия по обеспечению газовой безопасности

Фото: Александра Шарафиева

«Было время, когда практически каждый дом нуждался в ремонте. Сегодня в целом эту ситуацию переломили»

В этом году в Казани завершают второй год реализации третьей трехлетней программы капитального ремонта стоимостью более 8 млрд рублей, в которую вошли 562 дома. В 2024-м по ней отремонтировали 179 домов на 2,97 млрд рублей — это позволило улучшить условия проживания более 47 тыс. человек, сообщил на деловом понедельнике Искандер Гиниятуллин, заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты.

На первом месте по количеству отремонтированных домов Советский район — 54. Далее идут Московский (32), Ново-Савиновский (21), Вахитовский и Приволжский (по 20), Авиастроительный (17) и Кировский (15) районы. В домах отремонтировали 70 кровель, заменили отопление в 46 домах, отремонтировали фасады в 54 домах, из них 8 фасадов были еще и утеплены, в 52 домах заменили 138 лифтов.

В 2024-м по ней отремонтировали 179 домов на 2,97 млрд рублей — это позволило улучшить условия проживания более 47 тыс. человек, сообщил на деловом понедельнике Искандер Гиниятуллин, заместитель руководителя исполкома, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты. взято с сайта kzn.ru

Программа капремонта финансируется из бюджетов республики и муниципалитета, а также из средств населения. Последние составляют основную долю в общем объеме — 72,78%.

— Было время, когда практически каждый дом нуждался в ремонте. Сегодня в целом эту ситуацию переломили, большая часть жилых домов приведена в порядок, а главное — есть четкий план и четкое планирование ремонта в оставшихся домах. На сегодня сформирована система финансирования капремонта жилья с привлечением средств собственников плюс средств республики и муниципального образования Казань. Средства собственников аккумулируются в фонде ЖКХ Татарстана, это позволяет делать ремонт как в высотках, так и в малоэтажных домах, где на ремонт пришлось бы собирать полвека, а то и больше, — прокомментировал результаты программы в этом году глава исполкома Казани Рустем Гафаров.

Он напомнил, что провинившихся подрядчиков заносят в «черные списки».

— Ремонт всегда несет определенные риски: бывает, что дождями заливают открытые кровли. Но сейчас все эти вопросы автоматически отрабатываются подрядчиками. Весь ущерб жителям возмещается подрядчиками в рабочем порядке и, как правило, оперативно, — заметил Рустем Гафаров. — Мы просим жителей сообщать нам, если подрядчики где-то ненадлежащим образом выполняют свою работу, если нужно, мы будем обязательно вмешиваться, чтобы поправить ситуацию.

— Было время, когда практически каждый дом нуждался в ремонте, — прокомментировал результаты программы в этом году глава исполкома Казани Рустем Гафаров. взято с сайта kzn.ru

«Сегодня нет схемы финансирования замены газовых колонок на современные, а другие методы решения этого вопроса очень затратны»

Отдельно Искандер Гиниятуллин остановился на ремонте газового оборудования. В этом году отремонтировали вентиляционные каналы и дымоходы гибкими полимерными рукавами в доме №35 по улице Гагарина. «Работа дорогая, сравнимая по стоимости в совокупности с заменой всех инженерных коммуникаций во всем доме, но ее делать необходимо», — заметил замруководителя исполкома Казани.

Он заявил и о необходимости включения в программу капремонта мероприятий по обеспечению газовой безопасности.

— Мы каждую зиму имеем случае отравления угарным газом от использования устаревшего газового оборудования. Сегодня нет схемы финансирования замены газовых колонок на современные, а другие методы решения этого вопроса очень затратны. Например, установка электроводонагревателей влечет за собой модернизацию трансформаторных пунктов, замену вводных кабелей. Перевод дома на централизованное горячее водоснабжение означает необходимость монтажа всей системы в доме с прокладкой нескольких километров трубопроводов. Поэтому нами был опробован способ защиты граждан путем установки датчиков-сигнализаторов угарного газа, природного газа и дыма с автоматическим отключением подачи газа в квартиру при срабатывании. Такие мероприятия в Казани выполняются уже несколько лет, но почему-то по остаточному принципу. Поэтому я обращаюсь к главам администраций районов и комитету ЖКХ — прошу учитывать этот вид работ при подготовке программы в приоритетном порядке. Покраска фасада может и подождать, а людей мы не вернем, — заявил Искандер Гиниятуллин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также в доме №21 по улице Ноксинский спуск заменена система автоматической противопожарной защиты (АППЗ). «Всего в городе двадцать три дома, в которых требуется замена системы АППЗ. В этом году подрядчики отладили поставку необходимого оборудования, насосов, автоматики, регуляторов давления. В ближайшие годы нам этот вопрос надо закрыть», — высказал озабоченность замглавы исполкома.

Рустем Гафаров поддержал коллегу в вопросе газовой безопасности:

— В хрущевках с газовыми колонками своя боль — это вентканалы и дымоходы. Мы в муниципалитете видим системность этой проблемы, но в общей смете капремонта расходы на такой вид работы не предусмотрены. Поэтому пока дорогостоящий ремонт вентканалов делаем только там, где ждать уже совсем невозможно. Высотки — относительно молодой для Казани вид жилья, но в них выходит первый срок эксплуатации системы пожарной безопасности, и мы этот вопрос тоже не можем задвигать. Все эти рабочие моменты мы выносим перед депутатами в Госсовет, чтобы они учитывали их при распределении бюджетов и обосновали в правительстве республики. В целом нас слышат, но от запросов и до выделения средств всегда есть определенная дистанция, поэтому приходится подождать.



Дарья Пинегина