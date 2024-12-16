Где и когда в Казани откроют новогодние елки — список

Главную елку откроют 24 декабря у Центра семьи «Казан» — там покажут аудиовизуальную инсталляцию

Фото: Максим Платонов

В 28 парках и скверах Казани в эти новогодние каникулы пройдут 106 мероприятий. В этом году программа называется «Это просто». Об этом на «деловом понедельнике» рассказала глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

По сравнению с прошлыми новогодними праздниками количество мероприятий снизилось — тогда их было 161.

В этом году украсили 23 парка. Елки откроют в 17 пространствах, расписание можно посмотреть ниже. 21-го число откроют елку на набережной реки Казанка. Открытие главной елки у Центра семьи «Казан» состоится 24 декабря. Здесь 2–4 января с 20:00 до 21:00 Дирекция совместно с командой международного фестиваля медиаискусства «НУР» покажут аудиовизуальную инсталляцию «Желание».

21 декабря, 16:00 — Парк по ул. Мира.

21 декабря, 18:30 — Парк у ЖК «Салават купере».

21 декабря, 19:00 — Парк им. Урицкого.

22 декабря, 18:30 — Парк у ЖК «Светлая долина».

23 декабря, 16:00 — Парк «Калейдоскоп».

23 декабря, 18:00 — Парк «Крылья Советов».

23 декабря, 18:30 — Парк «Континент».

23 декабря, 19:00 — Бульвар по ул. Фучика.

24 декабря, 18:00 — Парк «Сосновая роща».

24 декабря, 18:00 — Сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ.

24 декабря, 18:30 — Парк им. Горького.

25 декабря, 18:30 — Бульвар по ул. Серова.

25 декабря, 19:00 — Бульвар «Ак Чәчәкләр».

26 декабря, 18:00 — Парк у ЖК «Весна».

26 декабря, 19:30 — Сад рыбака.

Стоит заметить, что открытие елки на бульваре по ул. Серова пройдет с переводом на русский жестовый язык (РЖЯ) и тифлокомментированием, а на бульваре Фучика — с переводом на РЖЯ.



Что касается городского катка в парке «Черное озеро», то он откроется в конце декабря. В центральной части парка появится арт-объект в виде светящейся надписи. В новогоднюю ночь здесь организуют праздничную программу и трансляцию новогодних обращений.

Полную программу можно посмотреть на сайте Дирекции парков и скверов Казани.