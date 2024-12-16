Прокуратура Челнов требует изъять квартиру экс-замглавы ГИСН

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Набережных Челнов просит суд конфисковать квартиру, принадлежащую экс-замруководителю инспекции госстроительного надзора. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры города.

В результате проверки стало известно, что он приобрел недвижимость площадью 30,9 кв. м, при этом источник дохода, на который была совершена покупка, не был установлен.

Ранее мужчина занимал должность замглавы Северо-Восточного территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства в Татарстане и работал в инспекции государственного строительного надзора РТ.

Прокурор города потребовал передать квартиру в собственность государства. Иск был подан в Мензелинский районный суд.



Дарья Пузикова