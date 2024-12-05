Биткоин впервые преодолел отметку в $100 тыс.
Курс биткоина впервые в истории превысил $100 тыс., достигнув отметки $103 489 (по данным Coindesk на 8.28 мск). За последние сутки криптовалюта подорожала на 4,5%, пишет «Интерфакс».
С момента президентских выборов в США в начале ноября, на которых победил Дональд Трамп, курс биткоина вырос в полтора раза. Текущее ралли связывают с сообщениями СМИ о возможном назначении Трампом Пола Аткинса, известного сторонника криптовалют, на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Общая рыночная капитализация биткоина составляет $2,04 трлн (по данным MarketWatch).
22 ноября текущего года курс валюты превысил $99 тыс.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.