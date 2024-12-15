Экс-руководство WorldSkills Russia обвинили в хищении более 130 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Экс-руководство WorldSkills Russia обвинили в хищении более 130 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщает ТАСС.

WorldSkills — это международное некоммерческое движение, которое стремится повысить престиж рабочих профессий, а также стандарты и качество профессиональной подготовки как в отдельных странах, так и во всем мире.

— В мае текущего года Министерством внутренних дел во взаимодействии с ФСБ России задокументировано хищение бюджетных средств на сумму более 130 млн рублей, выделенных автономной некоммерческой организации WorldSkills Russia в рамках нацпроекта «Демография», — сказал начальник ГУЭБиПК МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.



Согласно материалам дела, эти они представляли в Роструд недостоверные сведения о договорах. Это привело к хищению средств в особо крупном размере.



Ранее, 28 августа, Замоскворецкий суд Москвы продлил срок заключения под стражей гендиректору АНО «Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)» Роберту Уразову и руководителю аппарата гендиректора Даниру Мухаметзянову.

Им грозило до 10 лет лишения свободы. Оба задержанных обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Напомним, что их арестовали 21 июня 2024 года. Полностью о произошедшем читайте в материале «Реального времени».

Дарья Пузикова