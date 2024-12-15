Татарстанцев предупредили об ухудшении видимости, метели и сильном ветре

Фото: Мария Зверева

В Татарстане сегодня вечером, 15 декабря, с сохранением ночью и днем местами ожидаются сильный ветер, метель и ухудшение видимости до 1000 м. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Республику накроет сильный снег, юго-западный ветер порывами 15—18 м/с, метель с ухудшением видимости до 1 000 м гололед и снежные заносы на дорогах.



Напомним, подобные погодные условия наблюдались в республике на протяжении недели. Госавтоинспекция рекомендовала жителям во время поездки на автомобиле соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров, особенно связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения также должна быть адаптирована к погоде.

Для личной безопасности пешеходам советовали нанести световозвращающие элементы на одежду и вещи и обеспечить их видимость водителями.



Дарья Пузикова