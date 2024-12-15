Татарстан и Чечня подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Между Казанью и Чечней заключили соглашение о совместной работе в области туризма. Об этом в своем телеграм канале рассказала руководитель Комитета по развитию туризма в городе Дарья Санникова.

Соглашение о партнерстве подписали в столице республики Грозном на выставке «Открытый Кавказ-2024».

— Уверена, что это событие станет важным шагом к укреплению сотрудничества между Казанью и Грозным и даст новый импульс развитию туризма в обоих регионах, — написала она.



Напомним, объем российского рынка делового туризма по итогам 2024 года достигнет 1 трлн рублей, в рейтинге популярных городов для бизнес-поездок оказалась Казань.



Дарья Пузикова