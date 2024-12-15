Главная елка России оказалась второй по высоте среди натуральных деревьев столиц мира

Фото: Реальное время

Главная елка России, установленная на Соборной площади в Кремле, оказалась второй по высоте среди натуральных деревьев, украшающих столицы стран «Большой двадцатки» и ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Самой высокой оказалась елка в Австрии. Вена может похвастаться 34-метровой елкой. Но если учитывать искусственные деревья, то праздничное украшение в Мадриде (37 м) будет выше всех.

На третьем месте, всего на один метр ниже, находится ель из Рима. Главное украшение Варшавы расположилось еще на 2 метра ниже (27 м), а за ней следует праздничный символ Нового года из Лондона (25 м).

Напомним, главная новогодняя ель страны прибыла в Московский Кремль около полуночи 11 декабря. 90-летнее дерево было спилено вблизи деревни Знаменка и установлено на специальную автоплатформу.

Елку на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001—2005 годах из-за сильных морозов, которые помешали спилить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное. Во всей красе ель предстанет ближе к Новому году. С 2007 года в Кремль ее доставляют из Подмосковья, уже третий раз из Можайского городского округа. В этом году возраст символа нового года — 90 лет, диаметр ствола — 60 см, а размах нижних ветвей — 8 метров.



Дарья Пузикова