Сегодня в Татарстане ожидается до -15 градусов

Днем небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель

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Сегодня в Татарстане будет облачная погода. Днем небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха составит от -6 до -11 градусов, на востоке — до -15 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани ожидается снег, в отдельных районах метель. Днем прогнозируется -7..-9 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина