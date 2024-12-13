Прокуратура РТ требует закрыть корпус колледжа в Челнах

В Набережных Челнах прокуратура направила иск в суд с требованием закрыть один из корпусов строительного колледжа из-за нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки были обнаружены несоответствия нормам, установленным в сфере образования и санитарно-эпидемиологического контроля. Кроме того, установлено, что в учебном заведении требуется провести капитальный ремонт.

В прокуратуре сослались на сообщение одного из местных СМИ:

— Состояние колледжа просто ужасное, ползают мокрицы, стены плывут и осыпаются, невозможно даже банально сходить в санузел. Очень хочется, чтобы эта ситуация хоть немного изменилась.

В качестве ответчиков в этом деле выступают Камский строительный колледж и Министерство образования и науки Татарстана.

Дарья Пузикова