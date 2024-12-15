Казань потратит 8 млн рублей на услуги такси для Департамента соцпитания

Фото: Максим Платонов

Департамент продовольствия и социального питания Казани объявил тендер на организацию пассажирских перевозок на такси на сумму восемь миллионов рублей. Заказчик ищет подрядчика, который обеспечит транспортное обслуживание с использованием автомобилей различных классов, от эконом (Hyundai Solaris, Kia Rio) до представительского (Mercedes-Maybach S-class).

В техническом задании указаны следующие тарифы: посадка — 135 рублей, каждая дополнительная минута — 10 рублей, километр пробега в черте города — 16 рублей, за городом — 36 рублей. Стоимость дополнительной минуты за городом также составляет 10 рублей. Соответствующий тендер находится на сайте «Госзакупки».

Подрядчик обязан обеспечить страхование жизни и здоровья пассажиров на время поездки, при условии, что количество пассажиров не превышает допустимую норму для конкретного автомобиля.

Тендер предполагает полный спектр услуг по организации перевозок, включая диспетчеризацию и обеспечение безопасности пассажиров.

Рената Валеева