Из-за сильной метели ограничили движение по трассе Р-241, ведущей в Казань

Фото: Динар Фатыхов

Из-за метели и плохой видимости на нескольких участках пяти федеральных трасс, в том числе на трассе P-241, ведущей в Казань, ограничили движение большегрузного и пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ульяновской области.



— В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снег, метель, ограниченная видимость) на территории Ульяновской области в превентивных целях введены ограничения движения на шести участках пяти автомобильных дорог федерального, 16 участках автомобильных дорог регионального и 420 участках дорог межмуниципального значения для пассажирских и большегрузных автотранспортных средств, — говорится в сообщении.

Ограничения введены до 21.00 на трассах:

Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград в Радищевском районе;

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск на подъезде к Самаре;

Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск;

М-5 «Урал» на подъезде к Ульяновску;

А-151 Цивильск — Ульяновск до улучшения погоды.

Подробнее можно посмотреть на карте. Для детального просмотра нужно нажать на красный значок «отметка» в левом нижнем углу. Помимо этого, в графе поиска можно ввести направление конкретных маршрутов и адреса:

Дарья Пузикова