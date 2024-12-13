Сегодня ночью в Казани можно увидеть сближение Юпитера и Луны

Фото: Анастасия Фартыгина

Этой ночью, с 13 на 14 декабря, в Казани можно будет увидеть на небе сближение Юпитера и Луны, процесс начнется в 21.40. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.



По словам Юрия Нефедьева, заведующего кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики КФУ и руководителя Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта, последний раз подобное явление было зафиксировано 14 марта этого года.

— Яркая звезда рядом с Луной — это будет Юпитер. Если использовать оптическую трубу или небольшой телескоп, мы сможем увидеть полосы на Юпитере или даже красное пятно, происхождение которого до сих пор не имеет своего объяснения,— объяснил Нефедов.

В это же время случится еще одно редкое явление — метеорный поток Геминиды. Юрий Нефедьев советует выбирать для наблюдения места, где нет искусственного света и где открывается хороший обзор. По его словам, лучше не использовать оптические приборы. Это связано с тем, что метеоры входят в атмосферу Земли в разных местах небесной сферы.



Дарья Пузикова