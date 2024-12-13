В трудовой стаж России включат период работы на Украине с 1991 года

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит учитывать в трудовом стаже россиян период работы на Украине с 1991 года до начала специальной военной операции. Об этом сообщили в ТАСС.

Закон вступит в силу 1 июля.

Согласно документу, в пенсионный стаж будут включены периоды работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, а также в Донецкой и Луганской народных республиках с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года. Для Запорожской и Херсонской областей этот период составляет с 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2022 года.

Также предусмотрено, что для лиц, получавших пенсии на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, при расчете размера страховой пенсии будет учитываться среднемесячный заработок за 2000-2001 годы или за любые другие периоды до 1 января 2002 года.

По оценкам, суммарные расходы на выплату пенсий гражданам, чье пенсионное обеспечение увеличится (около 236,6 тыс. человек), составят более 7,2 млн рублей в 2024 году, свыше 7,6 млн рублей в 2025 году и более 8,1 млн рублей в 2026 году.



Анастасия Фартыгина