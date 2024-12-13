Испанские футбольные фанаты развернули флаг ДНР во время матча с киевским «Динамо»

Фото: Динар Фатыхов

Во время матча Лиги Европы между испанским клубом «Реал Сосьедад» и киевским «Динамо» испанские футбольные фанаты развернули флаг ДНР, что вызвало сильное возмущение среди украинских болельщиков. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Инцидент произошел на трибунах и уже стал предметом жалоб со стороны представителей «Динамо» в УЕФА, которые требуют расследования.



Команда «Реал Сосьедад» одержала разгромную победу со счетом 3:0, что оставило «Динамо» без шансов на выход в плей-офф турнира. Кроме того, киевский клуб стал единственным из 36 участников Лиги Европы, не набравшим ни одного очка.