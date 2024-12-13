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Министра финансов Татарстана наградили медалью Витте

12:02, 13.12.2024
Министра финансов Татарстана наградили медалью Витте
Фото: скриншот из соцсетей

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин получил медаль Витте за свое эффективное взаимодействие и значительный личный вклад в реализацию государственной политики в области финансовой, бюджетной и налоговой деятельности в республике.

  • Награждение состоялось на основании приказа Министерства финансов России.

Также министр финансов Антон Силуанов поздравил раиса Татарстана Рустама Минниханова с получением ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, врученного ему президентом России накануне.

— А в завершении, уважаемые коллеги, хотел поздравить Рустама Нургалиевича с вручением президентом высокой награды — ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Поздравляем, — сказал Силуанов.

Анастасия Фартыгина

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