Министра финансов Татарстана наградили медалью Витте

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Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин получил медаль Витте за свое эффективное взаимодействие и значительный личный вклад в реализацию государственной политики в области финансовой, бюджетной и налоговой деятельности в республике.

Награждение состоялось на основании приказа Министерства финансов России.

Также министр финансов Антон Силуанов поздравил раиса Татарстана Рустама Минниханова с получением ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, врученного ему президентом России накануне.

— А в завершении, уважаемые коллеги, хотел поздравить Рустама Нургалиевича с вручением президентом высокой награды — ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Поздравляем, — сказал Силуанов.



Анастасия Фартыгина