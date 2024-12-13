В Казанском зоопарке родилось шесть детенышей даманов

В Казанском зоопарке появились новые обитатели: семья даманов пополнилась шестью детенышами. Пресс-служба зоопарка сообщила, что детеныши начали рождаться с 8 ноября, а последние детеныши появились на свет с 16 по 18 ноября.



Эти небольшие зверьки, напоминающие бесхвостых сурков, обитают в Африке и на Ближнем Востоке. Они питаются в основном растительной пищей, хотя иногда лакомятся насекомыми и их личинками. Даманы являются родственниками слонов и ламантинов.

Стоит подчеркнуть, что за два года, по состоянию на конец мая 2024 года, в Казанском зоопарке родилось 134 детеныша различных видов, включая два лемура катта и 28 камерунских коз.

Анастасия Фартыгина