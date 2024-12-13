Суд Татарстана отменил приговор коллектору по делу о «закошмаривании» заваптеки

Фото: Ирина Плотникова

Вахитовский суд Казани повторно рассмотрит дело экс-сотрудника коллекторской организации «Юридическая служба взысканий» Рустема Фахрутдинова. Сегодня такое решение вынес Верховный суд Татарстана, отменив приговор по делу о выбивании долгов путем угроз и порноколлажей, сообщил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Марсель Шагиахметов.

Напомним, в сентябре текущего года райсуд Казани признал вину Фахрутдинова доказанной по всем пунктам, но от наказания за клевету и три эпизода самоуправства освободил ввиду истечения срока давности. Еще по одному эпизоду самоуправства и двум фактам изготовления и распространения порнографии бывшего коллектора приговорили к 2,5 года колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.

В апелляционной инстанции прокурор настаивал на увеличении срока посадки до 3 лет и незаконном смягчении обвинения с освобождением за сроком давности.

В свою очередь адвокат Марсель Шагиахметов указывал — в приговоре и материалах дела отсутствуют доказательства виновности его подзащитного.

Ранее сам Фахрутдинов отмечал — присутствующие на суде «не увидели и не услышали ни одного» непосредственного очевидца преступных действий с его стороны. Зато выяснилось — семья потерпевшего казанца набрала 8—9 кредитов почти на полмиллиона и в какой-то момент перестала их платить. После этого в адрес потерпевшего с супругой пошли звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками банка, коллекторами, приставами, которые «в грубой форме, используя нецензурную брань, требовали погашения», а затем перешли к угрозам.

«Я не совершал этих действий», — убеждал суд обвиняемый, отмечая, что в ходе дела даже не были установлены устройства, на которых монтировали и рассылали сообщения, потянувшие на состав преступления.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Верховный суд РТ приговор отменил, но при этом продлил срок содержания обвиняемого под стражей на два месяца.

Напомним, дело против Фахрутдинова возбуждали сотрудники ГСУ МВД Татарстана. Его работу на должности ведущего специалиста отдела взыскания регцентра «ЮСВ» они оценили в семи эпизодах — это четыре факта самоуправства, клевета и два эпизода изготовления и распространения порнографии. По версии обвинения, все эти действия коллектор предпринимал ради взыскания долга с казанского пенсионера перед тремя микрофинансовыми организациями — всего на 100 тысяч рублей с лишним.

Силовики считают, что в 2022 году обвиняемый угрожал сначала непосредственному должнику — увольнением и сексуальным насилием в отношении его жены. «Репутацию семья строила зря… щас мы ее в порошок сотрем», «Продал ты жену за 70 тысяч», «Скоро заедем — бабки быстро найдешь!!! Либо жена натурой расплатится!» — такие сообщение фигурируют в этом деле. Дальше начали кошмарить заваптекой — требовали оказать воздействие на подчиненную, угрожали расправой над сыном и дочерью. Следующим этапом давления стала рассылка знакомым фотомонтажа с использованием фотографий заведующей и ее дочери и прайсом на якобы оказываемые интим-услуги.

Ранее мировой суд Казани приговорил к 200 часам обязательных работ Николая Козлова, который трудился в том же коллекторском агентстве ведущим менеджером отдела обзвона и был признан виновным в двух эпизодах клеветы в отношении начальника одного из райотделов полиции Барнаула и его сестры. Первого Козлов объявил вором и мошенником, фото второй стал рассылать с прайсом на услуги сексуального характера. Делалось это ради того, чтобы убедить гражданина начальника надавить на подчиненного, задолжавшего выплаты по кредиту на 50 тысяч рублей. Вину в преступлениях Козлов признал.