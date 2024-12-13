Кредитный рейтинг Татарстана подтвердили на уровне «ruААА»

Фото: Динар Фатыхов

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитоспособность Татарстана на уровне «ruААА» с прогнозом «стабильный». Об этом сообщили на сайте агентства.



В 2024 году республика планирует сократить госдолг на 9,8%, доведя его до 113,4 млрд рублей за счет погашения части задолженности по бюджетным кредитам и списания долгов на 9,5 млрд рублей.

Татарстан характеризуется низкими расходами на обслуживание долга — они прогнозируются на уровне 0,2% от собственных доходов региона.

Однако за последние три года соотношение инвестиций к валовому региональному продукту составило 22,9%, что сдерживает рейтинговую оценку. Тем не менее агентство высоко оценивает инвестиционную привлекательность Татарстана, ожидая прироста инвестиций в текущем году на 13,1%, до 1,3 трлн рублей.

Республика также имеет достаточный объем средств для покрытия бюджетного дефицита в размере 1,4 млрд рублей за счет остатков на счетах и доступа к казначейским кредитам.

Анастасия Фартыгина