Суд арестовал экс-губернатора Рязанской области Любимова за получение взятки

Фото: Ирина Плотникова

Бывшего губернатора Рязанской области и экс-сенатора Совфеда Николая Любимова Басманный суд Москвы отправил в СИЗО по обвинению в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

— Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Любимова Николая Викторовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ., на срок 2 месяца, — говорится в сообщении.



В пресс-службе подчеркнули, что Любимов получил взятку в виде денег, иного имущества в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом.

Законодательно особо крупным размером взятки считается сумма, превышающая миллион рублей. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. На данный момент суд заключит Любимова под стражу на два месяца.

В период с 2017 по 2022 год Любимов был главой Рязанской области. Затем он представлял регион в Совете Федерации. В 2010—2015 гг. работал заместителем губернатора Калужской области, в 2015—2016 гг. был председателем законодательного собрания региона. До назначения в Совфед был вице-президентом Московского финансово-промышленного университета «Синергия».



Дарья Пузикова