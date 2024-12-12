В Казани открылась выставка русских полотенец ручной работы
В Казани открылась выставка русских полотенец ручной работы. В экспозиции представлены 45 воссозданных образцов в традиционных техниках, использовавшихся русскими крестьянами казанского Поволжья.
Полотенца, изготовленные тридцатью мастерицами, отражают уникальную роль этого текстильного изделия в русской культуре. Они служили обрядовым предметом, сопровождающим человека от рождения до смерти, а также выполняли декоративную функцию, украшая дома и иконы.
Экспозиция основана на сведениях, собранных учеными и исследователями в ходе этнографических экспедиций на протяжении пятидесяти лет. В нее вошли реплики и подлинные образцы из двадцати четырех районов Татарстана, выполненные в различных техниках: бранное ткачество, вышивка крестом и клюшечная вышивка.
Например Елена Семенова, работающая в технике вязаного кружева, создала полотенца, опираясь на подлинные образцы девятнадцатого и двадцатого веков.
Выставка продлится до 1 марта в культурном центре имени Пушкина. Подробнее — в видеосюжете ТНВ.
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