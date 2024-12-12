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В Казани открылась выставка русских полотенец ручной работы

21:23, 12.12.2024
В Казани открылась выставка русских полотенец ручной работы
Фото: скриншот видео с канала ТНВ

В Казани открылась выставка русских полотенец ручной работы. В экспозиции представлены 45 воссозданных образцов в традиционных техниках, использовавшихся русскими крестьянами казанского Поволжья.

Полотенца, изготовленные тридцатью мастерицами, отражают уникальную роль этого текстильного изделия в русской культуре. Они служили обрядовым предметом, сопровождающим человека от рождения до смерти, а также выполняли декоративную функцию, украшая дома и иконы.

скриншот видео с канала ТНВ

Экспозиция основана на сведениях, собранных учеными и исследователями в ходе этнографических экспедиций на протяжении пятидесяти лет. В нее вошли реплики и подлинные образцы из двадцати четырех районов Татарстана, выполненные в различных техниках: бранное ткачество, вышивка крестом и клюшечная вышивка.

Например Елена Семенова, работающая в технике вязаного кружева, создала полотенца, опираясь на подлинные образцы девятнадцатого и двадцатого веков.

Выставка продлится до 1 марта в культурном центре имени Пушкина. Подробнее — в видеосюжете ТНВ.

Дарья Пузикова

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