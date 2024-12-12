Россия установила контакты с политкомитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

Россия установила контакты с политическим сирийским комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает РИА «Новости».



— Установлен контакт с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам», который работает сейчас в Дамаске в одном из отелей. Там они встречаются с представителями дипкорпуса. Представители нашего посольства с ними встречались, — заявил заместитель главы МИД Михаил Богданов.

Богданов уточнил, что стороны обсудили обеспечение безопасности дипломатической миссии и россиян в Сирии. Он выразил надежду, что обещания ответственных сил будут выполнены и ЧП не произойдет, а также на сохранение российских военных баз в Сирии.

Напомним, президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинуть страну после переговоров с представителями вооруженной оппозиции. Москва не принимала участия в этих переговорах. После этого в российские ведомства поступили обращения об эвакуации россиян с детьми из Сирии. 6 декабря посольство России в Дамаске рекомендовало гражданам покинуть страну «в связи со сложной военно-политической обстановкой».

Дарья Пузикова