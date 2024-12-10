В российские ведомства поступили обращения об эвакуации россиян с детьми из Сирии

В российские ведомства поступили обращения об эвакуации россиян с детьми из Сирии.

— По данному вопросу находимся на связи с МИД России и Минобороны РФ. Ищем решения в каждом случае, — заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале.



Напомним, 8 декабря конфликтная ситуация в Сирии резко обострилась. Несмотря на заявление участников международных переговоров — России, Турции, Ирана и ряда арабских стран, о призыве к политическому урегулированию, на данный момент известно, что боевики захватили Хомс, что в 130—150 км от Дамаска, однако сирийское Минобороны опровергло сообщения об отходе войск с севера Латакии.

Al Jazeera сообщила о выводе сирийских военных из центра Дамаска, захвате здания телевидения и освобождении заключенных из тюрьмы «Сейдная».

6 декабря посольство России в Дамаске рекомендовало гражданам покинуть Сирию «в связи со сложной военно-политической обстановкой».

Дарья Пузикова