В Госдуму внесли проект, законодательно определяющий сталкинг

Фото: Дарья Пинегина

В Госдуму внесли доработанный законопроект, вводящий понятие «навязчивое преследование». Об этом сообщает РБК.

В нем хотят закрепить в законодательстве понятия «навязчивое преследование», «запрет на приближение», «преследовать» и «жертва преследования». В рамках проекта предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью, которая будет предусматривать ответственность за преследование.



— В качестве таких действий предлагается понимать неоднократное умышленное слежение и/или ожидание жертвы в местах ее повседневной жизни и неоднократные умышленные попытки установить контакт с жертвой, в том числе посредством телефонных звонков, СМС-сообщений, сети интернет, почтовой переписки, направления любого рода подарков, а также иные похожие действия, — говорится в тексте документа.

Авторы подчеркивают, что на данный момент в Уголовно-процессуальном кодексе есть норма, позволяющая ограничить доступ к пострадавшему. Однако эта мера применяется только в определенных ситуациях.



Ранее правительство рекомендовало доработать законопроект об уголовной ответственности за сталкинг (от англ. stalking — преследование), подготовленный партией «Новые люди». После первых разговоров о появлении ответственности за сталкинг «Реальное время» обсудило тему с психологом Мадиной Ким. О том, к чему могут привести такие меры, — в нашем материале.

Дарья Пузикова