Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -6 градусов

Местами гололед, утром и днем в отдельных районах метель

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Сегодня на территории Татарстана ожидается небольшой и умеренный снег, мокрый снег. Местами гололед, утром и днем в отдельных районах метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, утром и днем местами с порывами до 15 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов. На дорогах гололедица, накат, местами снежные заносы.

В Казани прогнозируется снег, мокрый снег, местами метель. Температура воздуха днем составит -4—6 ˚C. На дорогах гололедица, накат.

Напомним, по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 13—14 декабря республика окажется под влиянием тыловой части циклона с северными воздушными потоками. Он принесет снег, сильный ветер и метели.



Галия Гарифуллина