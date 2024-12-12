Казанское кафе «Шаурма №1 на углях» закрыто на месяц из-за многочисленных нарушений санитарии

Фото: Максим Платонов

По решению суда кафе «Шаурма №1 на углях», расположенное на улице Декабристов, 8 в Казани, приостановило свою деятельность на 30 суток. Такое решение принято на основании материалов Управления Роспотребнадзора по Татарстану, выявившего грубые нарушения санитарных норм на объекте, сообщили в пресс-службе.

Проверка была проведена после сообщения о случае острой кишечной инфекции, предположительно связанной с употреблением продукции кафе. В ходе обследования были выявлены многочисленные нарушения: неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений, некачественная уборка, отсутствие дезинфекции посуды, недостаток оборудования и инвентаря, отсутствие бактерицидного оборудования, несоблюдение правил личной гигиены персоналом (отсутствие умывальников и туалета), работа персонала без медицинских книжек и отсутствие мер по борьбе с грызунами.

На индивидуального предпринимателя, владеющего кафе, были составлены протоколы об административном правонарушении.

Накануне стало известно, что в Казани суд приостановил работу кафе Gagawa из-за нарушения эпидемиологических норм.

Рената Валеева