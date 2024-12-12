Российские военные взяли под контроль Новоивановку в Курской области
В Минобороны России сообщили, что российскими войсками возвращена Новоивановка в Курской области.
— Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Новоивановка, а также нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ, — сказано в сообщении.
Сегодня также стало известно, что подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Заря в ДНР.
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