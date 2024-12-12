Российские военные взяли под контроль Новоивановку в Курской области

Фото: Динар Фатыхов

В Минобороны России сообщили, что российскими войсками возвращена Новоивановка в Курской области.

— Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Новоивановка, а также нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ, — сказано в сообщении.

Сегодня также стало известно, что подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Заря в ДНР.