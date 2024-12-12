В России с 1 января 2025 года запретят ипотеку с кешбэком

Фото: Максим Платонов

В России с 1 января 2025 года вступает в силу новый стандарт, который запрещает ипотечные кредиты с кешбэком. Об этом сообщила Ирина Киселева, член комитета по ипотеке Российской гильдии риелторов (РГР).



Ипотека с кешбэком подразумевала возврат части суммы первоначального взноса покупателю после сделки. Центробанк ранее выражал опасения, что такой подход может быть использован заемщиками, не имеющими собственных средств на первоначальный взнос, которые брали потребительский кредит и затем гасили его с помощью кешбэка.

Киселева уточнила, что новый ипотечный стандарт является продолжением регулирования ипотечного рынка в России. В рамках этого стандарта также будет запрещено банкам получать вознаграждение от застройщиков и комиссию от заемщиков.

Кроме того, кредитные учреждения будут рекомендованы выдавать ипотеку не более чем до 80% от справедливой суммы залога и на срок не более 30 дней.

Напомним, что председатель правительства России подписал распоряжение о выделении 23,5 млрд рублей из резервного фонда на программу льготной ипотеки для сотрудников аккредитованных IT-компаний.



Анастасия Фартыгина