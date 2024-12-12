В России запретили продажу аромаингаляторов на маркетплейсах

Фото: Татьяна Демина

Роспотребнадзор приостановил продажу аромаингаляторов для носа на маркетплейсах после выявления несоответствий в декларациях их безопасности. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Как сообщается в заявлении, в ходе проверки установлено, что продукция часто сопровождается декларациями о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза, однако они не имеют обоснований для выдачи, или информация о сопроводительных документах отсутствует.

В связи с этим Роспотребнадзор предпринимает оперативные меры для приостановления действия подобных деклараций и прекращения реализации этой продукции.

Напомним, что в Татарстане растет тревога по поводу использования подростками энергетических ингаляторов, которые ранее применялись для лечения ОРВИ. Теперь эти устройства, изначально предназначенные для вдыхания эфирных масел, стали опасной игрушкой, вызывающей зависимость.



Анастасия Фартыгина