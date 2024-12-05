У подростков в Татарстане наблюдается никотиновая зависимость

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане растет тревога по поводу использования подростками энергетических ингаляторов, которые ранее применялись для лечения ОРВИ. Теперь эти устройства, изначально предназначенные для вдыхания эфирных масел, стали опасной игрушкой, вызывающей зависимость, рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Согласно данным МВД, новое веяние еще недостаточно изучено. Власти планируют провести обсуждения с Минздравом и Минобрнауки, чтобы определить меры по ограничению оборота таких ингаляторов в республике. Это решение связано с предыдущим опытом запрета на продажу снюсов, который Татарстан внедрил одним из первых в России.

Статистика показывает, что зависимость от курения чаще наблюдается у девушек: на двоих курящих мальчиков приходится три девочки. Подростки начинают курить вейпы и электронные сигареты уже с 12 лет. Девочки более подвержены влиянию сверстников и моды, что способствует распространению этой привычки.

Кроме того, дети чаще начинают курить, если в их семьях есть курящие взрослые. По данным исследований, только 25% несовершеннолетних из некурящих семей употребляют никотин. В России 42% населения курят, и хотя эта цифра снижалась, рост использования вейпов вызывает опасения среди врачей, которые утверждают, что они вреднее сигарет в 20 раз.



Анастасия Фартыгина