Российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области
Подразделения группировки российских войск «Север» освободили Дарьино и Плехово в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Дарьино и Плехово», — говорится в сообщении.
Вчера подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Желтое в ДНР.
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