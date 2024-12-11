Новости общества

06:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области

15:12, 11.12.2024
Российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области
Фото: Динар Фатыхов

Подразделения группировки российских войск «Север» освободили Дарьино и Плехово в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Дарьино и Плехово», — говорится в сообщении.

Вчера подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Желтое в ДНР.

Дарья Пузикова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также