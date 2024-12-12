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В Казани благоустроили родник «Акинский ключ» в рамках проекта Русского географического общества

08:12, 12.12.2024
В Казани благоустроили родник «Акинский ключ» в рамках проекта Русского географического общества
Фото: Реальное время

Территорию родника «Акинский ключ» в Казани отремонтировали в рамках всероссийского природоохранного проекта Русского географического общества «Родники РГО». Работы проводились с поддержкой администрации Советского района и финансированием от фонда «Экология». Об этом сообщили в ТАСС.

Проект «Родники РГО» направлен на привлечение внимания к загрязнению родников и создание сети благоустроенных источников с проверенным качеством воды на территории России.

В 2024 году уже благоустроено несколько родников в разных регионах страны, а проект был удостоен приза на международной премии «Мы вместе».

Напомним, что в Татарстане завершены работы по очищению четырех уникальных водных объектов в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Анастасия Фартыгина

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