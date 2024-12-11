В микрорайоне Азино аварийно отключили свет
В Советском районе Казани, практически во всем микрорайоне Азино, отключили электричество. Об этом сообщили в пресс-службе района.
Уточняется, что сбой в работе электросети произошел в районе Азино, Больших Клыков, проспекта Победы и улицы Бигичева. В настоящее время на месте инцидента трудится группа специалистов по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в скором времени подача электроэнергии будет возобновлена.
Напомним, в понедельник в нескольких домах Советского района отключили холодное водоснабжение. Неудобства связаны с аварией на водопроводе по улицам Аделя Кутуя и Гвардейской.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.