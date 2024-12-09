В Советском районе Казани отключили холодное водоснабжение из-за аварии
В нескольких домах Советского района Казани отключили холодное водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе района.
Неудобства связаны с аварией на водопроводе по улицам Аделя Кутуя — Гвардейской. Водоснабжение отсутствует в домах на улицах : Кутуя, Гвардейской, Шурыгина, Курской, Гастелло и Толбухина.
Для того чтобы временно обеспечить население водой, рядом с домом №1 на Волочаевской и №9 на Гвардейской установили водовозки.
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