В Советском районе Казани отключили холодное водоснабжение из-за аварии

Фото: Динар Фатыхов

В нескольких домах Советского района Казани отключили холодное водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе района.

Неудобства связаны с аварией на водопроводе по улицам Аделя Кутуя — Гвардейской. Водоснабжение отсутствует в домах на улицах : Кутуя, Гвардейской, Шурыгина, Курской, Гастелло и Толбухина.

Для того чтобы временно обеспечить население водой, рядом с домом №1 на Волочаевской и №9 на Гвардейской установили водовозки.



Дарья Пузикова