В Госдуме решили отозвать проект о запрете абортов в частных клиниках

Фото: Дарья Пинегина

Законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках, внесенный в Госдуму, решили отозвать. Об этом сообщают «Ведомости».

— Предложить снять законопроект с рассмотрения в связи с его отзывом субъектом права законодательной инициативы, — говорится в документе.

В статье предлагалось добавить пункт, согласно которому процедура может проводиться только в медицинских учреждениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Однако правительство высказалось против, отметив, что такое ограничение противоречит конституционным принципам.

Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался против запрета на аборты. Он считает это ошибочным решением.



Напомним, доля женщин в Татарстане, которые приняли решение отказаться от аборта, в этом году значительно превысила установленную норму. По словам министра здравоохранения республики Марселя Миннуллина, в 2024 году этот показатель уже достиг 64%, в то время как в прошлом году он недотягивал и до 30%. Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической службе КМУ Светлана Губайдуллина рассказала «Реальному времени», кто помогает женщинам изменить свое решение и как на это влияют депутаты Госдумы. Подробнее — в материале издания.

Дарья Пузикова