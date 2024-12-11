ФИФА: чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет на трех континентах

Фото: Динар Фатыхов

Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет на трех континентах. Об этом сообщает РИА «Спорт».

Международная федерация футбола определила места проведения матчей чемпионата мира. Игры впервые пройдут в шести странах, расположенных на трех континентах. Турнир примут Аргентина, Парагвай, Уругвай, Испания, Португалия и Марокко.



в 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике;

в 2030 году — в Испании, Португалии и Марокко, первые три игры турнира примут Аргентина, Парагвай и Уругвай;

в 2034 году — в Саудовской Аравии.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился, что ожидает возвращения российских клубов и сборных на международные турниры. Отечественные клубы и сборные отстранены от международных турниров по футболу с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины. С тех пор национальная команда страны проводит исключительно товарищеские встречи. Команды из России пропустили несколько розыгрышей еврокубков, чемпионатов мира и Европы.



Последний из чемпионатов мира по футболу прошел в 2022 году в Катаре. Победителем стала команда Аргентины, которая в финале обыграла команду Франции.

В октябре 2022 года Испания, Португалия и Украина подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030. Но Украину заменило Марокко. СМИ сообщили, что Саудовская Аравия вышла из заявки, понимая, что не сможет конкурировать с заявкой Португалии, Испании и Марокко.

Дарья Пузикова