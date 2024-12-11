ФИФА: чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет на трех континентах
Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет на трех континентах. Об этом сообщает РИА «Спорт».
Международная федерация футбола определила места проведения матчей чемпионата мира. Игры впервые пройдут в шести странах, расположенных на трех континентах. Турнир примут Аргентина, Парагвай, Уругвай, Испания, Португалия и Марокко.
- в 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике;
- в 2030 году — в Испании, Португалии и Марокко, первые три игры турнира примут Аргентина, Парагвай и Уругвай;
- в 2034 году — в Саудовской Аравии.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился, что ожидает возвращения российских клубов и сборных на международные турниры. Отечественные клубы и сборные отстранены от международных турниров по футболу с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины. С тех пор национальная команда страны проводит исключительно товарищеские встречи. Команды из России пропустили несколько розыгрышей еврокубков, чемпионатов мира и Европы.
Последний из чемпионатов мира по футболу прошел в 2022 году в Катаре. Победителем стала команда Аргентины, которая в финале обыграла команду Франции.
В октябре 2022 года Испания, Португалия и Украина подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030. Но Украину заменило Марокко. СМИ сообщили, что Саудовская Аравия вышла из заявки, понимая, что не сможет конкурировать с заявкой Португалии, Испании и Марокко.
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