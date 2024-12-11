Для удара по аэродрому в Таганроге применили шесть ракет ATACMS

Военные силы Украины применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть баллистических ракет ATACMS, две из них сбиты ЗРПК «Панцирь», остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает ТАСС.

В результате падения обломков ракет есть раненые среди военнослужащих. Незначительные повреждения получили два сооружения на техническом участке аэродрома и три военных автомобиля.

Напомним, этой ночью на Таганрог была совершена ракетная атака. В результате инцидента повреждено промышленное предприятие и котельная. Кроме того, на парковке произошло возгорание 14 автомобилей. В 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение.

Дарья Пузикова