Таганрог подвергся ракетной атаке: повреждены предприятия, сгорели 14 автомобилей
Таганрог стал целью ракетной атаки, в результате которой серьезно пострадало промышленное предприятие и котельная, а на парковке сгорели 14 автомобилей. Об этом сообщили в ТАСС.
В 27 многоквартирных домах временно отсутствует теплоснабжение. По предварительным данным, в происшествии пострадавших нет. Глава города Светлана Камбулова объявила об окончании воздушной тревоги.
- Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил информацию о повреждениях, подчеркнув, что объем ущерба в настоящее время уточняется.
Светлана Камбулова добавила, что район, где произошел инцидент, оцеплен полицией, и будет проведено обследование в радиусе одного километра. Городские специалисты уже начали работы по восстановлению котельной, поврежденной взрывом, и планируют завершить их к 12.00 (мск).
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