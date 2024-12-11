В Госдуме не поддержали законопроект об отмене Fan ID
Не нашли доказательств неэффективности существующих норм закона
Законопроект об отмене системы идентификации зрителей (Fan ID) не получил рекомендацию от Комитета Госдумы по спорту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заключение профильного комитета.
— Комитет Государственной думы по физической культуре и спорту рекомендует Государственной думе проект федерального закона... (об отмене системы идентификации зрителей)... отклонить, — сказано в документе.
Для положительного решения об отмене Fan ID не хватило данных, свидетельствующих о неэффективности действующего в настоящее время правового регулирования. Также в заключении к законопроекту отмечается, что ранее проект не был поддержан Кабмином.
С декабря 2022 года Fan ID является обязательным для доступа на стадион на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), а также на финал Кубка России по футболу.
Считается, что введение системы сильно ударило по посещаемости футбольных матчей в рамках РПЛ. Большинство болельщиков выступило против оформления Fan ID, в том числе из-за необходимости предоставлять персональные данные.
Ранее об отмене системы Fan ID высказался генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
По данным Министерства спорта Татарстана, в республике карту болельщика оформили 54 783 любителя футбола.
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