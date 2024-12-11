В Госдуме не поддержали законопроект об отмене Fan ID

Не нашли доказательств неэффективности существующих норм закона

Фото: Мария Зверева

Законопроект об отмене системы идентификации зрителей (Fan ID) не получил рекомендацию от Комитета Госдумы по спорту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заключение профильного комитета.

— Комитет Государственной думы по физической культуре и спорту рекомендует Государственной думе проект федерального закона... (об отмене системы идентификации зрителей)... отклонить, — сказано в документе.

Для положительного решения об отмене Fan ID не хватило данных, свидетельствующих о неэффективности действующего в настоящее время правового регулирования. Также в заключении к законопроекту отмечается, что ранее проект не был поддержан Кабмином.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С декабря 2022 года Fan ID является обязательным для доступа на стадион на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), а также на финал Кубка России по футболу.

Считается, что введение системы сильно ударило по посещаемости футбольных матчей в рамках РПЛ. Большинство болельщиков выступило против оформления Fan ID, в том числе из-за необходимости предоставлять персональные данные.

Ранее об отмене системы Fan ID высказался генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

По данным Министерства спорта Татарстана, в республике карту болельщика оформили 54 783 любителя футбола.



Зульфат Шафигуллин