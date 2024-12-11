Комментатор Норден: «Уважаю Билялова и Мифтахова, но боюсь за вратарскую линию «Ак Барса»

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Во вратарской линии «Ак Барса» существуют определенные проблемы. Такое мнение высказал в интервью «Реальному времени» известный хоккейный комментатор Александр Норден. По его словам, Тимур Билялов и Амир Мифтахов в нынешнем сезоне не показывают стабильной игры.

— В карьере Билялова были прекрасные сезоны, но сейчас нет уверенности в его действиях. Мифтахов в отдельных матчах хорош, но нет стабильности. Вот недавно они вынуждены были поехать без двух основных вратарей, поставили Носова, и он растерялся, поставили Арефьева — сыграл блестяще. Но это все отдельные всплески. Я вспоминаю Веханена, Нильсона — очень надежных зарубежных товарищей. И я не намекаю на то, что обязательно надо легионера подписывать. Уважительно отношусь и к Тимуру, и к Амиру, но я немножко боюсь за вратарскую линию, — сказал Норден «Реальному времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В текущем сезоне «Ак Барс» провел 32 матча и занимает третье место в Восточной конференции с 44 очками.

Тимур Билялов в нынешнем чемпионате отражает 91,9% бросков по своим воротам с коэффициентом надежности 2,39. Амир Мифтахов отразил 95% бросков соперников с надежностью 1,5.

В ноябре оба основных вратаря «Ак Барса» получили травму. Вместо них ворота защищали голкиперы фарм-клуба «барсов» Глеб Носов и Максим Арефьев.

Зульфат Шафигуллин